Сліди комети Галлея: в Україні можна буде побачити один з найсильніших зорепадів століття, коли саме

Можна буде побачити 20-30 зірок, що падають

Може стати найсильнішим від початку XXI століття: сьогодні, 5 травня, доки Україна святкує Великдень, над Землею проходить метеоритний дощ. Помилуватися прекрасним астрономічним явищем можна буде до 10 травня, а його пік припаде на ніч проти 6 травня.

Про це повідомляє видання Science Alert. Зазначається, що зорепад буде викликаний входом і згоранням пилу та уламків комети Галлея, яка обертається навколо Сонця приблизно раз на 76 років. Щоразу, коли космічне тіло проходить через внутрішню частину нашої Сонячної системи, воно викидає пил і газ, який утворює так зване космічне сміття.

"Зараз ми проходимо через край одного з таких потоків сміття, залишеного кометою Галлея. Він створює метеорний потік Ета-Аквариди — один з найбільш видимих у південній півкулі. Щороку, коли Земля досягає цієї точки своєї орбіти, на ранковому небі можна побачити зорепад. Цьогорічна "вистава" обіцяє бути особливою. Пік збігається з молодим місяцем, а це означає, що в досвітній час небо буде дуже темним — ідеальні умови для спостереження за фрагментами знаменитої комети, що падають. Є чимало факторів, які вказують на те, що зорепад цьогоріч може бути більш яскравим та потужнішим, ніж зазвичай", — зазначається у статті.

При цьому зауважується, що пік метеоритного дощу припадає саме на ніч проти 6 травня. За одну-дві години до світанку можна буде побачити 20-30 зірок, що падають.

Якщо ви плануєте послідкувати за метеорним потоком, то майте на увазі, що зірки не "падатимуть" з певною періодичністю. Можна дивитися на небо 10-15 хвилин і не побачити жодної, а тоді, одномоментно, помітити одразу 3-4 метеори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що українців нещодавно переполошив яскравий спалах у небі. Це був метеор, який увійшов до атмосфери Землі й згорів у ній.