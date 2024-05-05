В одному з міст України перевели всі школи на дистанційку напередодні 9 травня: у чому причина

Діти навчатимуться онлайн

Через загрози безпеці на Одещині із завтрашнього дня (6 травня) школи та ліцеї міста Чорноморська переходять на дистанційку. Це робиться задля безпеки дітей.

Про це повідомив мер міста Василь Гуляєв. За його словами, таке рішення було ухвалено для того, щоб забезпечити безпеку учнів. Причин мер не називав, але, очевидно, це робиться через побоювання активізації російських обстрілів напередодні 9 травня.

З 6 травня діти навчатимуться онлайн.

"Найголовніше — це безпека дітей. Давайте ще трохи потерпимо, повчимося онлайн. Головне, що наші дітки будуть у безпеці", — сказав Гуляєв.

Зазначимо, що в самому обласному центрі таких обмежень наразі не запроваджували.

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