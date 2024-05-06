Не Шмыгаль и даже не министры: кто получет самую большую зарплату в Кабмине

Из этих сумм уже вычли налоги

Кабинет министров Украину опубликовал заработные платы своих чиновников за апрель 2024-го года. Как оказалось, премьер-министр получает в своем же ведомстве не самую высокую зарплату.

Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Кабмина. Согласно им, фактические заработные платы чиновником Кабинета министров (уже с вычтенными налогами, включенными отпускными и т.д) составляют:

Премьер министр Денис Шмигаль — 77 404 грн;

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко — 72 207 грн;

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантичной интеграции Украины Ольга Стефанишина — 80 842 грн;

Вице-премьер-министр – міністр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук — 77 404 грн.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитии образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров — 77 404 грн;

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, територій и инфраструктуры Украины Александр Кубраков — 77 404 грн;

Министр Кабинета министров Немчинов Олег — 72 196 грн;

Госсекретарь Алексанр Ярема — 110 128 грн;

Первый заместитель госсекретаря — Константин Марьевич — 82 357 грн;

Заместитель госсекретаря — Войтович Олег — 99 735 грн;

Заместитель госсекретаря — Полянский Павел — 92 165 грн;

Заместитель госсекретаря — Яременко Игорь — 102 576 грн;

Заместитель госсекретаря — Федорчук Владимир — 102 707 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп рассказала, насколько реально повышение зарплаты учителям.