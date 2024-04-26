Усилят ПВО Украины: одна из стран Европы пообещала передать ракеты для Patriot

Это будет очень ограниченное количество ракет, ведь в арсенале у страны есть всего около 50 единиц

Испания передаст Украине ракеты к американским зенитно-ракетным комплексам Patriot. Решение принято под давлением со стороны НАТО и ЕС.

Об этом сообщила газета Pais. Издание сослалось на правительственные источники.

В материале говорится, что представители НАТО и ЕС требовали от европейских стран передать Киеву американские системы. Однако в Министерстве обороны Испании отказались передать Украине батарею, развернутую с 2013 года на границе Турции и Сирии. Власти Испании решили передать лишь небольшого количества ракет для Patriot.

Стоит отметить, что испанская армия располагает тремя батареями. Каждая из них имеет соответствующие ракетные пусковые установки, радар и станцию управления. Куплены они в Германии в 2004 и 2014 годах. Одна из этих батарей расположена в городе Адана (Турция). Еще две — на базе морской пехоты (Валенсия). Одну из батарей используют для обучения украинских и испанских солдат.

Свой отказ передавать Украине системы Patriot в Испании аргументировали тем, что они являются единственными эффективными в случае ракетной атаки. Однако в качестве компенсации правительство согласилось предоставить партию ракет. При этом издание отмечает, что это будет очень ограниченное количество, поскольку испанский военный резерв составляет всего около 50 единиц, а перехватчики очень дорогие.

Острая потребность Украины в противовоздушной обороне возросла после возобновления Россией ударов по энергетическим объектам. Президент Владимир Зеленский заявлял, что для полного закрытия неба Украины от российских дронов и ракет необходимо 25 систем Patriot.

Германия уже пообещала помочь Украине в поиске систем ПВО. В частности, было принято решение о передаче дополнительной системы Patriot.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но в первую очередь хочет добиться получения 7 из них.

В Греции тоже согласны передать ЗРК Patriot Украине. Однако взамен им нужны некоторые гарантии от США. В то же время Дмитрий Кулеба рассказал, что купить американский ЗРК готовы Нидерланды и другие страны.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина надеется получить "запасную" систему Patriot от США. Глава МИД Дмирий Кулеба озвучил подробности.