Укр

Такие пойдут в армию: в Генштабе рассказали, на кого из ограниченно годных рассчитывают

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Эти мужчины должны снова пройти медицинский осмотр
Эти мужчины должны снова пройти медицинский осмотр. Фото Коллаж "Телеграфа"

Статус давали даже тем, кто страдает сколиозом или плоскостопием

С 4 мая в Украине отменен статус "ограниченно годных" к военной службе, такие мужчины теперь обязаны повторно пройти ВВК. За их счет надеются улучшить ситуацию с мобилизацией.

В Генштабе возлагают большие надежды на это нововведение. Как пишет "Украинская правда", об этом там рассказали на условиях анонимности.

Там пояснили, что в те времена, когда еще никто не ожидал, что Россия будет вести против Украины войну, статус "ограниченно годный" получили очень многие. Например, его давали людям с плоскостопием и сколиозом.

Теперь эти люди заново пройдут медкомиссию и большинство из них признают годными к службе в армии. Это, надеются в Генштабе, поможет улучшить показатели по мобилизации.

Напомним, граждане Украины, ранее признанные ограниченно годными к военной службе, обязаны пройти повторный медицинский осмотр в течение ближайших девяти месяцев — до 4 февраля 2025 года. По результатам обследования ВВК будет выносить два вердикта — годен или непригоден.

В зависимости от степени функциональности будут присваиваться такие категории:

  • непригодные к военной службе с исключением с воинского учета;
  • непригодные к военной службе с перекомиссией (через 6 месяцев или 6−12 месяцев);
  • временно непригодные (нуждаются в лечении или лечении и отпуске, освобождении от выполнения служебных обязанностей);
  • пригодные только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
  • пригодные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что изменится для мужчин в Украине с 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации. Все военнообязанные должны актуализировать свои учетные данные до 17 июля 2024 года.

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