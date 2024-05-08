Такие пойдут в армию: в Генштабе рассказали, на кого из ограниченно годных рассчитывают

Статус давали даже тем, кто страдает сколиозом или плоскостопием

С 4 мая в Украине отменен статус "ограниченно годных" к военной службе, такие мужчины теперь обязаны повторно пройти ВВК. За их счет надеются улучшить ситуацию с мобилизацией.

В Генштабе возлагают большие надежды на это нововведение. Как пишет "Украинская правда", об этом там рассказали на условиях анонимности.

Там пояснили, что в те времена, когда еще никто не ожидал, что Россия будет вести против Украины войну, статус "ограниченно годный" получили очень многие. Например, его давали людям с плоскостопием и сколиозом.

Теперь эти люди заново пройдут медкомиссию и большинство из них признают годными к службе в армии. Это, надеются в Генштабе, поможет улучшить показатели по мобилизации.

Напомним, граждане Украины, ранее признанные ограниченно годными к военной службе, обязаны пройти повторный медицинский осмотр в течение ближайших девяти месяцев — до 4 февраля 2025 года. По результатам обследования ВВК будет выносить два вердикта — годен или непригоден.

В зависимости от степени функциональности будут присваиваться такие категории:

непригодные к военной службе с исключением с воинского учета;

непригодные к военной службе с перекомиссией (через 6 месяцев или 6−12 месяцев);

временно непригодные (нуждаются в лечении или лечении и отпуске, освобождении от выполнения служебных обязанностей);

пригодные только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

пригодные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что изменится для мужчин в Украине с 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации. Все военнообязанные должны актуализировать свои учетные данные до 17 июля 2024 года.