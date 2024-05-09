Ситуация тяжелая: россияне продвинулись на одном из направлений, пишет DeepState (карта)

Россияне намерены зайти в украинский тыл в Серебрянском лесничестве

На лиманском направлении россияне смогли прорвать оборону ВСУ. Враг продвинулся в районе Веселого Донецкой области.

На фронте наблюдается сложная ситуация и имеет тенденцию к ухудшению из-за давления оккупантов. Об этом сообщил украинский информационный ресурс DeepState.

"Ситуация тяжелая и имеет тенденцию к ухудшению из-за большого давления со стороны врага. На всем отрезке от Раздоловки до Белогоровки (Л) московиты пробуют прорвать позиции Сил обороны", — говорится в сообщении.

Ситуация в районе Веселого

Аналитики DeepState отметили, что войска РФ сконцентрировали подразделения воздушно-десантной дивизии и активно наступают в районе Веселого. Враг движется вдоль железной дороги восточнее села. На этом участке фронта произошел прорыв одного из подразделений, которое исчерпало свои ресурсы за долгое время обороны. "Да и в целом бригада, которая стоит в том районе уже больше года без ротаций, держится на грани сил", – обобщает картину DeepState.

Кроме того, сообщается, что российские военные провели попытки штурмов в районе Белогоровки, Золотаровки и Верхнекаменки. Враг пытался прорваться к Северску. В планах у оккупантов — срезать Северский выступ для дальнейшего продвижения. Россияне намерены зайти в украинский тыл в Серебрянском лесничестве.

Аналитики отметили, что для наступления основной силой противника является пехота, которой он "забрасывает" позиции ВСУ. По данным DeepState, бои в этом районе очень динамичные, а позиции переходят из рук в руки.

Ситуация на фронте сложная из-за нехватки у ВСУ снарядов и людей. Западные аналитики оценили, сколько времени нужно для решения этих проблем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшее время россияне хотят захватить два города в Донецкой области. Они не жалеют ни людей, ни техники. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.