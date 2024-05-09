Ситуація важка: росіяни просунулися на одному із напрямків, пише DeepState (карта)

Росіяни мають намір зайти в український тил у Серебрянському лісництві

На лиманському напрямі росіяни спромоглися прорвати оборону ЗСУ. Ворог просунувся в районі Веселого на Донеччині.

На фронті спостерігається складна ситуація та має тенденцію до погіршення через тиск окупантів. Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.

"Ситуація важка і має тенденцію до погіршення через великий тиск з боку ворога. На всьому відрізку від Роздолівки до Білогорівки (Л) московити намагаються прорвати позиції Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Ситуація у районі Веселого

Аналітики DeepState зазначили, що війська РФ сконцентрували підрозділи повітряно-десантної дивізії та активно наступають у районі Веселого. Ворог рухається вздовж залізниці на схід від села. На цій ділянці фронту стався прорив одного з підрозділів, який вичерпав свої ресурси за довгий час оборони. "Та й загалом бригада, яка стоїть у тому районі вже більше року без ротацій, тримається на межі сил ", – узагальнює картину DeepState.

Крім того, повідомляється, що російські військові провели спроби штурмів у районі Білогорівки, Золотарівки та Верхньокам’янки. Ворог намагався прорватися до Сіверська. У планах окупанти — зрізати Сіверський виступ для подальшого просування. Росіяни мають намір зайти в український тил у Серебрянському лісництві.

Аналітики зазначили, що для наступу основною силою противника є піхота, якою він "закидає" позиції ЗСУ. За даними DeepState, бої в цьому районі дуже динамічні, а позиції переходять із рук до рук.

Ситуація на фронті складна через брак у ЗСУ снарядів та людей. Західні аналітики оцінили, скільки часу потрібно для вирішення цих проблем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найближчим часом росіяни хочуть захопити два міста на Донеччині. Вони не шкодують ні людей, ні техніки. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.