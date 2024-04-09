Кадровые перестановки в Силах обороны: что известно о новых командующих ОК "Юг" и ОК "Запад"

Они оба в звании бригадных генералов

Командующий оперативным командованием "Юг" Андрей Ковальчук и командующий оперативным командованием "Запад" Сергей Литвинов уволены со своих должностей. По предварительной информации, новым командующим ОК "Юг" назначен бригадный генерал Геннадий Шаповалов, бывший командующий 59-й бригады. Командующим ОК "Запад" стал бригадный генерал Владимир Шведюк.

"Телеграф" рассказывает о новых командующих. К слову, генерал Андрей Ковальчук теперь возглавит Военную Академию.

Геннадий Шаповалов

Закончил "Острожскую академию" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии". Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав для американских сухопутных войск. В марте 2022 года получил звание бригадного генерала. С октября 2019 по 2021 годы был комбригом отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Владимир Шведюк

Родился 23 июня 1969 года в Винницкой области, в семье военнослужащего. Окончил Национальную академию обороны Украины, принимал участие в АТО на востоке Украины. В 2018 году его назначили на должность командира 59-й ОМПБр. До марта 2022 был заместителем командующего сил ТРО, а с марта 2022 стал начальником штаба группировки Объединенных сил. ЗВ 2016 году занимал должность военного комиссара Черновицкого областного военного комиссариата оперативного командования "Запад" ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", в марте новым спикером Воздушных сил ВСУ стал майор Илья Евлаш. Он занял эту должность вместо Юрия Игната, который ушел в отставку.