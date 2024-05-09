Украинцев предупредили об отключениях света: названо время

Графики будут действовать не для всех потребителей

В энергосистеме Украины из-за повреждения электростанций в результате российских обстрелов в течение почти всех суток, за исключением дневных часов, наблюдается значительный дефицит электроэнергии. При возрастании потребления возможны аварийные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". Там подчеркнули, что из-за масштабных повреждений украинские электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки.

По данным регулятора, днем объем дефицита электроэнергии уменьшается благодаря активной работе электростанций на возобновляемых источниках энергии. В другие часы недостаток электроэнергии значительный.

Во избежание отключения бытовых потребителей Диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет все возможные меры по преодолению дефицита. Осуществляется импорт и аварийная помощь из Европы, а также вводятся ограничения потребления промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" отметили, что сегодня вечером с 18:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Но если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей.

В компании подчеркнули, что ограничение потребления необходимо для сохранения стабильности энергосистемы. Там также призвали граждан потреблять электроэнергию бережливо, особенно с 18:00 до 24:00.

Напомним, утром 8 мая российские оккупанты совершили массированную атаку по Украине. Взрывы раздались в нескольких городах и областях. "Телеграф" рассказывал, где были прилеты и какие повреждения.