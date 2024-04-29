Убийство в Баварии украинских военных: в правительстве Германии сделали заявление

Представитель правительства призвал не делать преждевременных выводов

Германия не будет терпеть преступления против украинцев на территории ФРГ. В частности, убийство двух украинцев, которое произошло в конце прошлой недели.

Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге в понедельник, пишет "Укринформ". По его словам, инцидент вызывает большую обеспокоенность.

"Понятно, что ничего подобного мы на нашей территории терпеть не можем и не будем. Украинцы, бежавшие к нам от российской агрессивной войны, должны чувствовать себя здесь в безопасности", — подчеркнул он.

Относительно мотивов и обстоятельств преступления Гебештрайт призвал не делать выводы до завершения следствия, проводимого правоохранительными органами Баварии. По его словам, фактом является то, что два гражданина Украины были убиты "российско-немецким преступником".

Напомним, в баварском городке Мурнау 57-летний гражданин России напал на двух украинцев с ножом. 36-летний мужчина скончался на месте, а 23-летний — в больнице. Подозреваемый в двойном убийстве уже задержан.

Убитыми украинцами были военнослужащие. В Германии они проходили реабилитацию.