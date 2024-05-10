С военной помощью Украине есть проблема: Зеленский озвучил детали

Нужна максимальная сосредоточенность партнеров

Военная помощь Украине поступает не так оперативно, как было обещано. В частности, не все партнеры нашего государства могут похвастаться своевременными поставками.

Эту ситуацию нужно изменить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства в разговоре с Зузаной Чапутовой поднимал вопросы украинских потребностей, в том числе в оружии, которое необходимо, чтобы сорвать планы россиян. В то же время, Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна каждому лидеру, который помогает в ускорении передачи оружия.

Во время встречи со своей словацкой коллегой глава государства также обсудил ситуацию на фронте. В частности, упоминалась попытка россиян расширить наступление на востоке – в Донецкой и Харьковской областях.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями Сил обороны Украины по ситуации на фронте. Также украинский президент заявил, что знает о планах России по наступлению и агрессор получит достойный ответ.

Ранее "Телеграф" писал, что послы ЕС одобрили передачу Украине средств, поступающих от сверхприбылей налогооблагаемых замороженных российских активов. Это последний шаг для того, чтобы механизм, наконец, заработал.