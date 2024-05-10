Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" — о западных самолетах, ракетах и дозированной помощи Украине

В Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон планирует новые партии помощи Украине в ближайшее время. А Германия якобы намерена выкупить у Штатов три системы HIMARS для нашей страны.

И это – хорошие новости.

А вот ситуация с передачей нам самолетов F-16 пока остается в подвешенном состоянии. При этом следует понимать, что позиция США никак не влияет на процесс передачи Украине F-16. Их нам передают европейские страны – Дания, Нидерланды, Бельгия, Норвегия. Сроки передачи этих самолетов зависят не от Белого дома (там давно дали соответствующее разрешение), а от технической готовности самих самолетов, украинской инфраструктуры и степени обученности наших пилотов.

Надо понимать, что места базирования F-16 сразу станут целями для российских ракетных ударов, поэтому нужно подготовить укрытия, сеть тактических аэродромов и т. д. – для этого требуется время. Есть возможные сроки прибытия первых самолетов из Дании – это приблизительно июнь. Нам остается лишь дождаться июня и делать выводы по факту того, произойдет это или нет.

Мне трудно комментировать позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу непредоставления нам ракет Taurus. Такое впечатление, что ее не до конца понимают в самой Германии.

В целом же дозированность западной помощи для Украины я до сих пор объясняю более сильной позицией там так называемых "голубей", которые опасаются полной победы Украины, поскольку теоретически это может привести к распаду России. А именно такой исход условные "голуби" считают нежелательным, опасаясь потери контроля над российским ядерным оружием.