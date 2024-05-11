"Подход к войне будет другим": в Минобороны высказались о вступлении закона о мобилизации в силу с 18 мая

Такого, что воюет только часть людей, не будет

Со вступлением в силу нового закона о мобилизации изменится также и подход к войне. Во всех городах Украины должны понимать всю тяжесть этой войны и способствовать максимально победе.

Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Эспрессо". Он также отметил, что государство должно понимать, какой человеческий ресурс имеет: сколько мужчин в возрасте от 18 до 60 лет здоровы, какие у них военно-учетные специальности, кто из них имеет право на бронирование или отсрочку

"Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то прежде всего меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец. Поразительное отличие, которое бросалось каждый раз в глаза, когда возвращаешься из Донбасса в Киев или Львов, или другие мирные города, не нормально. Возможно, это было бы нормально, будь у нас слабый враг, однако в этом случае нужно мобилизоваться всей стране, всему обществу. С 18 мая все мужчины от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в ТЦК и СП, есть возможность это сделать в электронном кабинете, а также в ЦНАП", — заявил спикер Министерства обороны Украины.

Лазуткин отметил, что важно понимать, сколько мужчин здоровы, какие у них военно-учетные специальности или, например, кто завел третьего ребенка и имеет право на бронирование или отсрочку, или тех, кто переселился и сменил место жительства.

" Сейчас чиновники категории "Б" (руководители и заместители руководителей государственных органов) и "В" (другие должности государственной службы) будут бронироваться только на 50%, а не на 100%, как раньше. Остаются забронированными чиновники категории "А" (высший корпус государственной службы). Кроме того, пенсионеры силовых структур тоже теперь становятся на учет. Это была чувствительная тема, о которой много говорили, и в определенной степени отвечает запросу на справедливость", — отметил спикер оборонного ведомства.

Ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на общую мобилизацию, лишь 15% украинских военнообязанных реально воюют. Людей на фронте не хватает.