"Кого защищать, этих?": в сети волна гнева после расследования Ткача о киевской молодежи за границей

Журналисты выяснили, под каким предлогом молодой миллионер регулярно выезжать из Украины

Известный украинский предприниматель Александр Слобоженко попал в поле зрения журналистов. На фоне мобилизации в Украине молодой человек не стесняется хвастаться элитным автопарком, поездками за границу и лакшери-жизнью.

Журналисты "Украинской правды" провели расследование и узнали, как украинец выезжает за границу. Как оказалось, он и его друзья делают это на "законных" основаниях.

Слобоженко 25 лет и в свои годы он уже стал миллионером. Заработок он построил на рекламе, арбитраже и трафике. Помимо дорогих авто и недвижимости украинский миллионер регулярно донатит на ВСУ и делает разные сборы на помощь армии. А также с завидным постоянством отдыхает за границей, хотя попадает под мобилизационный возраст.

В своих социальных сетях Слобоженко публикуют фото и видео из Хорватии, Италии, Мальты, Куршавеля, Польши и других стран. Под некоторыми постами он заявляет, что приехал на конференции и деловые встречи, а под некоторыми открыто сообщает, что решил расслабиться и отдохнуть.

На кадрах с отдыха присутствуют дорогие авто марок Lamborghini, Maybach и другие, а также вертолеты и яхты — размах шикарный. В путешествия Александр Слобоженко ездит не один, а с друзьями — тоже гражданами Украины призывного возраста.

Журналистов заинтересовал один вопрос — как все эти украинцы, пускай и богатые, выезжают из страны в период действия военной положения и полномасштабной войны.

"Благодаря источникам в правоохранительных органах нам удалось выяснить, что основанием для беспрепятственных и регулярных выездов за границу Слобоженко является непригодность к военной службе. Проще говоря белый билет. Еще проще — Слобоженко снят с военного учета из-за серьезных проблем со здоровьем", — сказал журналист и руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач.

Справка о непригодности Слобоженка есть в распоряжении журналистов и датирована она октябрем 2022 года. Однако эти "серьезные проблемы" не мешают ему ездить на мотоциклах, летать на вертолетах, устраивать автогонки в Киеве, прыгать со скал в море, заниматься спортом и развлекаться, как душе угодно.

Также журналисты установили личности друзей Слобоженка, с которыми тот регулярно отдыхает за границей. Двое из них тоже являются "непригодными к военной службе" — это Вадим Герасименко 33 года и Артур Бершадский тоже 33 года. Еще один товарищ регулярно покидает Украину по волонтерской системе "Шлях" — зовут его Роман Дзюбенко и ему 31 год.

Герасименко впервые выехал из Украины в июне 2022 года и с тех пор пересекал границу пять раз. Бершадский выезжал из Украины с начала полномасштабной войны семь раз. А с декабря 2023 года в страну больше не возвращался. Вчетвером компания была замечена в Альпах.

Еще один друг украинского миллионера выезжает за границу на основании специальных писем от ГУР Минобороны Украины. Зовут его Ростислав Потапенко, известный киевский бизнесмен. С начала полномасштабной войны выезжал из Украины восемь раз.

Сейчас Дзюбенко и Слобоженко вдвоем находятся за границей на испанском острове Майорка. К слову, блогер Александр Волошин, который брал интервью у Слобоженко, тоже выезжает из Украины по системе "Шлях" и делал это уже трижды.

Александр Слобоженко никак не прокомментировал журналистам свой шикарный образ жизни во время войны. А в сети мнения насчет его и его друзей разделились. Большая часть украинцев осуждает милилонера за то, но есть и те, кого Слобоженко вхохновляет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинский блогер переехал жить в Канаду. В сети он не раскрывает подробностей того, как смог во время полномасштабной войны уехать из Украины.