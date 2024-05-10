"Я пожертвовал всем": "Непригодный" миллионер Слобоженко ответил на расследование журналистов, но не сказал главного

Он рассказал о своих заслугах

Известный 25-летний украинский миллионер Александр Слобоженко, попавший в громкий скандал после резонансного расследования, выступил с обращением к журналистам. Также он лично ответил журналисту Михаилу Ткачу.

В своем обращении он рассказал, что после начала широкомасштабного вторжения России за свои средства организовал акцию по распространению в соцсетях информации о происходящем в Украине. Также, по словам предпринимателя, его команда собирала в России "десятки тысяч человек", выходивших на улицы с плакатами "Нет войне". Слобоженко утверждает, что потратил на это 700 тысяч долларов.

"Благодаря таким как я, но уточню, повесили все в первую очередь на меня, удалось закрыть (на территории России. — Ред.) социальные сети такие как Instagram, Facebook, рекламу в Google, YouTube. Давайте подумаем, это значительный вклад в IT-фронте или незначительный, мой, в эту войну?", — заявил он.

Также Слобоженко рассказал, что его команда также занималась распространением в соцсетях бота, через который производился поиск российской военной техники в Украине. По словам предпринимателя, в частности, из-за этого его разыскивает ФСБ России.

"Я пожертвовал своей безопасностью. Я взял на себя медийный удар… И ФСБ в России разыскивает пожизненно меня, именно меня, а не кого-то другого… Я пожертвовал абсолютно всем. Я не думал ни о чем кроме патриотизма и возможности помочь своей стране", — заявил Слобоженко.

Он подчеркнул, что сейчас не имеет никаких связей с Россией. В то же время предприниматель добавил, что у его компании были офисы на территории РФ, но они были закрыты в первые недели полномасштабного вторжения.

В свою очередь украинский журналист Михаил Ткач прокомментировал это обращение Слобоженко. Он отметил, что "в фильме есть все, кроме ответа на главный вопрос: как господин Слобоженко и его друзья стали непригодными".

"Придется акцентировать еще раз. Поддержка Сил обороны не дает права на получение "белого билета" для публичной демонстрации вечеринок на Ибице и других островах, городах и горах. Также господин Слобоженко намекает, что может не вернуться в Украину из-за преследования его бизнеса", – подчеркнул Ткач.

Напомним, что скандал вокруг Слобоженко разразился после выхода расследования "Украинской правды" о его приключениях за границей. Как оказалось, несмотря на очень активный образ жизни, миллионер снят с военного учета из-за серьезных проблем со здоровьем.