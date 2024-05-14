П’яний депутат прокотив на даху свого Ford Ranger поліцейського: суд виніс вирок

Інцидент трапився на дорозі "Київ – Чоп" у Сколе

Сколівський районний суд виніс покарання уродженцю села Погар та депутату восьмого скликання Козівської сільради Миколі Іваниковичу, який у п’яному вигляді розсікав машиною, намагався втекти від правоохоронців та ледь не переїхав сержанта поліції. Обвинувачений повністю визнав свою провину.

У вироку, опублікованому в судовому реєстрі, зазначається, що 11 лютого 2024 року приблизно о 1:10 депутат був за кермом Ford Ranger і їхав дорогою "Київ — Чоп" у Сколе. Він порушив правила дорожнього руху, через що його зупинили співробітники поліції. Правоохоронці помітили, що водій п’яний і запропонували пройти огляд, але той закрив вікно водія і почав тікати від поліції.

Незабаром патрульні наздогнали депутата в урочищі Товсте села Орява, за 20 км від Сколе. Він відмовився виходити з автомобіля і знову почав тікати. Також він зачепив одного із правоохоронців дзеркалом заднього виду. Поліцейський намагався не потрапити під колеса авто і схопився за двері водія, після чого виліз на машину та утримувався за автомобільне багажне відділення на даху.

Водій проїхав із поліцейським на даху приблизно 800 метрів. При цьому він маневрував автомобілем, щоб скинути правоохоронця. Незабаром патрульні знову зупинили чоловіка.

У ході судового засідання обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Суддя визнав його винним в опорі правоохоронцям (ч. 2 ст. 342 ККУ) та призначив йому обмеження волі на півтора року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві затримали водія, який скоїв ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Під час перевірки у нього знайшли рушницю.