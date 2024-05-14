Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016) специально для "Телеграфа" объяснил, есть ли повод для паники из-за наступления врага под Харьковом

Ситуация в Харьковской области, где россияне с прошлой недели ведут активные наступательные действия, вызывает немало вопросов. Впрочем, в целом на военном фронте ситуация стабильно сложная. Враг наступает одновременно на нескольких направлениях. На некоторых имеет тактические успехи и продвигается.

Но я не вижу основания для того, чтоб впадать в панические настроения и срочно вызывать Арестовича, чтоб он рассказывал очередные сказки.

То, что произошло на севере Харьковской области, где россияне довольно быстро захватили значительную часть нашей территории, вызывает понятное недоумение. Если несколько месяцев нам рассказывали, что ожидается наступление с севера (Харьковская, Сумская области), и при этом уверяли, что там построены мощные оборонительные сооружения, что мы готовы, почему вдруг оккупанты так далеко продвинулись?

Почему Харьковская ОВА только сейчас создает некую комиссию, которая будет расследовать, куда делись то ли построенные, но исчезнувшие, то ли так и не построенные оборонительные сооружения?

Я буквально сегодня общался с пограничниками Черниговской области. Ситуация напряженная и там. Российские ДРГ постоянно заходят на территорию Украины, прощупывая линии обороны. Это происходит в Черниговской, Сумской, Харьковской областях уже не первый месяц. Даже в сводках Генштаба об этом периодически сообщается. В итоге началось наступление, о котором нас предупреждали, к которому мы были как бы готовы, но почему-то оказались, скажем так, не совсем готовы.

И такое впечатление, что не только мы. Довольно неожиданным стал приезд во вторник, 14 мая, в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Якобы этот визит призван продемонстрировать незыблемость поддержки Украины со стороны Штатов на фоне тяжелой для нас ситуации, включая наступательные действия оккупантов на Харьковщине.

Хотелось бы верить, что будут обговорены варианты предоставления экстренной военной помощи, согласование номенклатуры – в связи резко обострившейся ситуацией на фронте.

В то же время недавнее интервью бывшего заместителя Блинкена – Виктории Нуланд — оставило у меня двоякое впечатление.

С одной стороны, приятна ее уверенность, что США даже в случае избрания Трампа не изменят позиции по поддержке Украины.

С другой – настораживают ее тезисы о том, что на данном этапе не стоит громко заявлять о восстановлении территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ 1991 года. Это свидетельствует о том, что подобные идеи, суждения, присутствуют в высших коридорах американской власти.