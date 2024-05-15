Что ел и сколько потратил Блинкен в киевских заведениях. Мы узнали точные суммы

За один вечер американский дипломат успел посетить три интересных точки

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев 14 мая. Глава МИД Дмитрий Кулеба организовывал коллеге в столице Украины настоящую культурную программу. Следовательно, американский дипломат посетил несколько ресторанов.

"Телеграф" узнал, что заказывал, оставлял ли чаевые и как провел досуг американский гость.

Veterano Pizza

Среди заведений, посетивших Энтони Блинкен, была пиццерия Veterano Pizza на улице Софиевской.

Энтони Блинкен в составе делигации

Основателем заведения Леонид Остальцев — бывший боец ВСУ, добровольно приобщившийся к защите страны на Донбассе в составе 30-й отдельной механизированной бригады.

Veterano Pizza

Персонал пиццерии также в основном состоит из ветеранов. Оформление интерьера отражает военную тематику – под стеклянными столами размещены гильзы, стены украшены шевронами украинской армии, а просторная терраса убрана лентами синего и желтого цветов.

Как узнал "Телеграф", Блинкен и Кулеба заказали крупную мясную пиццу, которую в ресторане называют "украинской", а также большую вегетарианскую.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыли на рабочий обед в пиццерию Veterano Pizza в Киеве 14 мая 2024 года

Чек за два таких блюда мог потянуть на 760 грн.

Скриншот из меню

Как рассказал один из официантов, в тот день Блинкен оставил 10 процентов чаевых общепринятую сумму.

Скорее всего, чек Блинкена оплачивал не он, а его ассистенты.

"Как человек, разбирающийся в пике, как и большинство американцев, я могу сказать, что он здесь замечательный. Я очень, очень рекомендую его", — сказал тогда госсекретарь о Veterano Pizza.

Бар "Характерники"

Во время прогулки по Киеву Энтони Блинкен посетил также коктейль-бар "Характерники".

Его открыл переселенец из Бердянска в Запорожье Иван Карауланов. Как сам он говорит "Телеграфу", прошлое заведение осталось именно там. Там бар до сих пор закрыт и ждет лучших времен.

Для бара визит госсекретаря США является историческим моментом.

— Он был в составе делегации, лично не рассчитывался, оставил очень приятное впечатление. Очень приятный и простой в общении, как и вся команда. Я рад, что смог поблагодарить себя и весь народ Украины за помощь, оказываемую правительством США. И приятно, что выбрали нас для мероприятия, – говорит владелец бара в комментарии "Телеграфу".

Известно, что делегация заказывала кофе и десерты, потому что было много общения. Сам Блинкен заказал раф (кофе) на овсяном молоке и фирменный "Наполеон".

Скриншот из меню

Как добавляет Иван Карауланов, он очень поражен тем, что от госсекретаря США чувствовалось неравнодушие к Украине и нашему будущему.

Бар Barmen Dictat

В конце первого дня своего визита в Украину Блинкен сыграл на гитаре в киевском баре Barmen Dictat песню Нила Янга Rockin’ In The Free World.

Расположенный в самом сердце столицы, Бармен Диктат является культовым местом для модной молодежной тусовки. Заведение известно своим неординарным дизайном и неповторимой атмосферой, привлекает как звезд украинской культурной сцены, так и гостей из-за рубежа.

Среди постоянных посетителей "Бармен Диктата" можно встретить известного писателя Сергея Жадана и лидера группы "Хамерман уничтожает вирусы" Альберта Цукренка. Также во время своего визита в Киев сюда посетил британский актер и писатель Стивен Фрай.

Госсекретарь США Энтони Блинкен исполняет "Rockin’ in the Free World" с участниками группы The 1999 в баре Barman Dictat во время своего визита в Киев, 14 мая 2024 года

Известно, что когда Блинкен пришел сюда, то переоделся в удобную одежду – джинсы и черную рубашку. Так дипломат создал непринужденную атмосферу. Интересно, что гитара Блинкена необычна: она разработана специально для леворуких музыкантов.

Цены в "Бармен Диктате" не самые демократичные в столице. Коктейли здесь стоят в пределах 200–400 грн. Французский открытый пирог кош со шпинатом обойдется вам в 500 грн, салаты – от 325 грн. Впрочем, что заказывал госсекретарь США здесь нам узнать не удалось.