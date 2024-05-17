День "Ч" уже завтра. Что происходит возле ТЦК Киева накануне 18 мая (фото)

Утром в районные военкоматы — очереди из военнообязанных, с завтрашнего дня подстраховать военных готовы будут ЦНАПы

В Киеве накануне "Дня Ч", то есть 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, в районные Территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) наблюдаются большие очереди из людей мобилизационного возраста, сообщает журналист "Телеграфа".

Ранее стало известно, что из-за повышенного ажиотажа с завтрашнего дня столичные Центры по предоставлению админуслуг (ЦНАП) будут принимать военнообязанных для обновления данных. В Киеве к системе подключили уже 300 администраторов.

Очередь возле одного из столичных ТЦК и СП

"Завтра с 9 до 18 часов все ЦНАПы города Киев готовы будут принимать военнообязанных для того, чтобы они могли обновить свои данные. Если система определенным образом не будет пропускать по каким-либо причинам, тогда будем выяснять и решать вопросы, куда обратиться. Мы все подключены, в городе Киеве подключены почти 300 администраторов ЦНАПов", — сообщила директор департамента Центра по предоставлению админуслуг в Киеве Наталия Шамрай в эфире одного из телеканалов.

Возле ТЦК с утра сегодня – ажиотаж

По ее словам, военнообязанные для уточнения военно-учетных данных должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, военный билет или приписное удостоверение.

Как узнал "Телеграф" у людей из очереди в один из районных ТЦК и СП, некоторые "пришли обновить свои данные вполне сознательно — потому что того требует/будет требовать закон, а у нас война, от которой никто не скроется, служить придется всем рано или поздно".

В очередях и рядом стоят также девушки и женщины

Полиция тоже дежурит рядом

Некоторые, похоже, пришли обновлять данные по повестке, "чтобы не было проблем завтра, когда, как ожидается, по городу усилятся проверки".

Иногда в очередях можно заметить даже девушек и женщин, которые либо приходят поддержать своих мужчин, либо тоже становятся на воинский учет в ТЦК.

Военнообязанные возле ТЦК и СП

Чтобы избежать провокаций возле ТЦК из-за большого количества людей в очередях, возле военкоматов дежурят наряды полиции.

Вместе с тем, по данным источников "Телеграфа" в правоохранительных органах, у военных и правоохранителей есть определенный план по количеству набора в армию после 18 мая. Но точное количество мобилизованных — гостайна, учитывая моменты безопасности и чувствительность темы.

Официально ни военные, ни полиция данных о текущем количестве мобилизованных и планах пополнения ВСУ не предоставляют. Соответствующие запросы "Телеграфа" на момент публикации остались без ответов.

Отметим, согласно постановлению Кабмина №147 от 9 февраля 2024 года ТЦК и СП разрешили работать круглосуточно.

Как сообщалось, Верховная Рада 11 апреля 2024 года приняла новый закон о мобилизации, тем самым запустив старт не только кампании собственно по мобилизации, но и изменив правила военного учета в Украине. Уже в субботу, 18 мая, эти правила станут легальными.

Также "Телеграф" писал, что с 18 мая будут расширяться полномочия сотрудников полиции. Теперь они смогут проверять не только паспорт и другие идентифицирующие личность документы, но и военно-учетные. Также по обращению территориальных центров комплектации, органов СБУ и разведывательных служб полиция будет участвовать в осуществлении мер по уведомлению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК.