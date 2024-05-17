День "Ч" уже завтра. Что происходит возле ТЦК Киева накануне 18 мая (фото)
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Утром в районные военкоматы — очереди из военнообязанных, с завтрашнего дня подстраховать военных готовы будут ЦНАПы
В Киеве накануне "Дня Ч", то есть 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, в районные Территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) наблюдаются большие очереди из людей мобилизационного возраста, сообщает журналист "Телеграфа".
Ранее стало известно, что из-за повышенного ажиотажа с завтрашнего дня столичные Центры по предоставлению админуслуг (ЦНАП) будут принимать военнообязанных для обновления данных. В Киеве к системе подключили уже 300 администраторов.
"Завтра с 9 до 18 часов все ЦНАПы города Киев готовы будут принимать военнообязанных для того, чтобы они могли обновить свои данные. Если система определенным образом не будет пропускать по каким-либо причинам, тогда будем выяснять и решать вопросы, куда обратиться. Мы все подключены, в городе Киеве подключены почти 300 администраторов ЦНАПов", — сообщила директор департамента Центра по предоставлению админуслуг в Киеве Наталия Шамрай в эфире одного из телеканалов.
По ее словам, военнообязанные для уточнения военно-учетных данных должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, военный билет или приписное удостоверение.
Как узнал "Телеграф" у людей из очереди в один из районных ТЦК и СП, некоторые "пришли обновить свои данные вполне сознательно — потому что того требует/будет требовать закон, а у нас война, от которой никто не скроется, служить придется всем рано или поздно".
Некоторые, похоже, пришли обновлять данные по повестке, "чтобы не было проблем завтра, когда, как ожидается, по городу усилятся проверки".
Иногда в очередях можно заметить даже девушек и женщин, которые либо приходят поддержать своих мужчин, либо тоже становятся на воинский учет в ТЦК.
Чтобы избежать провокаций возле ТЦК из-за большого количества людей в очередях, возле военкоматов дежурят наряды полиции.
Вместе с тем, по данным источников "Телеграфа" в правоохранительных органах, у военных и правоохранителей есть определенный план по количеству набора в армию после 18 мая. Но точное количество мобилизованных — гостайна, учитывая моменты безопасности и чувствительность темы.
Официально ни военные, ни полиция данных о текущем количестве мобилизованных и планах пополнения ВСУ не предоставляют. Соответствующие запросы "Телеграфа" на момент публикации остались без ответов.
Отметим, согласно постановлению Кабмина №147 от 9 февраля 2024 года ТЦК и СП разрешили работать круглосуточно.
Как сообщалось, Верховная Рада 11 апреля 2024 года приняла новый закон о мобилизации, тем самым запустив старт не только кампании собственно по мобилизации, но и изменив правила военного учета в Украине. Уже в субботу, 18 мая, эти правила станут легальными.
Также "Телеграф" писал, что с 18 мая будут расширяться полномочия сотрудников полиции. Теперь они смогут проверять не только паспорт и другие идентифицирующие личность документы, но и военно-учетные. Также по обращению территориальных центров комплектации, органов СБУ и разведывательных служб полиция будет участвовать в осуществлении мер по уведомлению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК.