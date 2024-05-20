Президент уже пʼять років: як виглядав Зеленський у день інавгурації і як виглядає сьогодні (фото)

Зеленський — наймолодший президент незалежної України

Рівно 5 років, 20 травня 2019 року, у Києві відбулась церемонія інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського. Тоді о 10 ранку він прийняв присягу перед українським народом о 10 годині ранку під час урочистого засідання Верховної Ради.

Новообраний президент став наймолодшим главою держави за всю історію незалежної України. "Телеграф" порівняв, як виглядав Володимир Зеленський у знаковий день 5 років тому і як він виглядає зараз.

Зауважимо, що інавгурації глави держав відзначає початок президентського строку та відповідальність президента перед країною та громадянами.

Нагадаємо, що тяжка ситуація, що склалася внаслідок наступу російських окупантів на Харківському напрямку, змусила президента України Володимира Зеленського скасувати усі найближчі міжнародні візити. Інформація, що з’явилася спочатку як інформація від західних ЗМІ, була потім підтверджена офіційно пресслужбою глави держави. Тим самим президент України вже не вперше скасовує свій візит з початку українсько-російської війни, але це сталося вперше саме через проблеми в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ РФ, які готували вбивство Президента України. Крім того, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, голову ГУР Кирила Буданова та інших чиновників. Було затримано двох полковників УДО.