Главное ― мотивация: в Минюсте назвали количество осужденных, готовых присоединиться к ВСУ

В начале полномасштабной войны более тысячи осужденных изъявили желание воевать с врагом, сейчас это количество еще больше

В Министерстве юстиции Украины проводили опрос среди заключенных об их отношении к мобилизации и готовности стать в ряды ВСУ. 4,5 тысячи опрошенных ответили положительно.

Об этом заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказала в интервью "Главкому". Она отметила, что во внимание не принималось несколько важных критериев — в том числе состояние здоровья.

"4,5 тысячи осужденных ответили: "Да". При этом следует понимать: администрации учреждений отбывания наказаний не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых сейчас не подпадает под мобилизацию. Также не принималось во внимание их состояние здоровья… И, повторюсь, самый главный критерий ― мотивация", ― сказала Высоцкая.

Она отметила, что среди осужденных были желающие сражаться еще с начала полномасштабной войны. Они подали в Минюст более тысячи заявлений. Однако тогда общество не было готово к этому. Ситуация изменилась при обсуждении изменений в новый закон о мобилизации.

В Раде были горячие споры при рассмотрении законопроекта №11079 о предоставлении условно-досрочного увольнения за заключение контракта осужденного с Силами обороны. Некоторые депутаты были против того, чтобы в защиту Украины становились люди, отбывающие наказание.

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №11079-1. В нем говорится о добровольной мобилизации заключенных, за исключением лиц, которые не смогут вступить в ряды ВСУ. Это люди, наказанные за тяжелые преступления, действия против национальной безопасности.

Ранее "Телеграф" писал о главных изменениях для военнообязанных с 18 мая. Это касается не только мужчин, но и некоторых женщин.