Внес залог, но снова оказался под арестом: апелляционный суд вынес решение по уголовному авторитету Журавлю

Ему изменили меру пресечения на более жесткую

Уголовный авторитет Виктор Журавель, недавно выпущенный под залог в 242 тысячи гривен, снова оказался под арестом. 14 апреля Киевский апелляционный суд избрал для него меру пресечения, отправив под стражу сроком на два месяца.

Виктор Журавель был лишен права на внесение залога. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Сегодня, 14 мая, в Киевском апелляционном суде по ходатайству прокурора Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога", ― говорится в сообщении.

Напомним, Виктор Журавель напал на полицейских 8 мая в Броварах. Он находился в одном из местных кафе и в какой-то момент начал агрессивно себя вести. Посетители обратились в правоохранительные органы.

Когда полицейские прибыли по вызову, Журавель начал с ними ссориться. Нетрезвый мужчина угрожал им оружием. Его задержали.

Броварской городской районный суд отправил Журавля под залог в 242 тысяч гривен. Уголовный авторитет внес средства и вышел на свободу.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто такой Виктор Журавель и чем он известен. Среди его подельников был и знаменитый блоггер.