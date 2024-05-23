Гетманцев предлагает разыгрывать бронь от мобилизации? Нардеп выступил с опровержением

СМИ накануне писали об интересной инициативе депутата

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политик Даниил Гетманцев якобы предложил разыграть призыв по мобилизации. Определять призывников он предложил по дате рождения, которая будет избрана случайным образом.

Народный депутат сослался на пример США. Издание NV утром 23 мая опубликовало статью под названием "Гетманцев предлагает разыгрывать бронь от мобилизации".

"Я бы воспользовался примером Соединенных Штатов Америки, когда призыв осуществляется по определенным датам рождения, [они] определялись случайно — в "лотерею". … И призывались те люди, которые были рождены в ту дату. Безотносительно к роду профессии или занятий. Тогда это будет справедливым", — цитирует издание Гетманцева.

Издание пишет, что в таком случае не было бы брони для определенных профессий, в частности, для IT-специалистов. Такая лотерея сможет обеспечить равное распределение мобилизационной нагрузки среди мужчин вне зависимости от их профессии.

Нардеп прокомментировал статью. Он написал в своем Telegram-канале, что заголовок не соответствует новости и что такого он не предлагал.

"Уважаемые журналисты, с большим уважением к вашей работе и изданию NV в частности, но это название не соответствует действительности.

Я такое не предлагаю и не говорил. Точка", — написал Гетманцев.

Нардеп опроверг написанное в СМИ

Ранее "Телеграф" писал, угрожает ли Украине дефолт. На вопрос ответил Гетманцев, рассказавший об особенностях переговоров с кредиторами.

Также мы сообщали, что в Раде предлагают предоставлять бронирование работнику за 20 тысяч гривен в месяц. Работодатель сам сможет выбирать, кого забронировать от призыва.