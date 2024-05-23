Гетманцев пропонує розігрувати бронь від мобілізації? Нардеп виступив зі спростуванням

ЗМІ напередодні писали про цікаву ініціативу депутата

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політик Данило Гетманцев нібито запропонував розіграти призов по мобілізації. Визначати призивників він запропонував по даті народження, яка буде обрана випадковим чином.

Народний депутат послався на приклад США. Видання NV зранку 23 травня опублікувало статтю з назвою "Гетманцев пропонує розігрувати бронь від мобілізації".

"Я би скористався прикладом Сполучених Штатів Америки, коли призов здійснюється за певними датами народження, [вони] визначалися випадково — в "лотерею". … І призивалися ті люди, які були народжені у ту дату. Безвідносно до роду професії, чи занять. Тоді це буде справедливим", — цитує видання Гетманцева.

Видання пише, що у такому випадку не було б броні для певних спеціалістів, зокрема для IT-фахівців. Така лотерея зможе забезпечити рівний розподіл мобілізаційного навантаження серед чоловіків незалежно від їхньої професії.

Нардеп прокоментував цю статтю. Він написав у своєму Telegram-каналі, що заголовок не відповідає новині та що він такого не пропонував.

"Шановні журналісти, з великою повагою до вашої роботи і видання NV зокрема, але цей заголовок НЕ відповідає дійсності.

Я таке не пропоную і не говорив. Крапка", — написав Гетманцев.

Нардеп спростував написане у ЗМІ

Раніше "Телеграф" писав, чи загрожує Україні дефолт. На питання відповів Гетманцев, який розповів про особливості перемовин з кредиторами.

Також ми повідомляли, що у Раді пропонують надавати бронювання працівнику за 20 тисяч гривень у місяць. Роботодавець сам зможе обирати, кого забронювати від призову.