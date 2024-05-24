Всего два часика: в "Укрэнерго" опубликовали график отключений света 25 мая

Питание критических объектов не ограничивают

В субботу, 25 мая, на всей территории Украины продолжат действовать графики почасовых отключений, которые, как ранее пообещали в Кабмине, станут более справедливыми. Вместе с тем, в "Укрэнерго" сообщили, что временной промежуток в выходной день планируют сделать совсем небольшим, а именно с 20:00 до 22:00 — в часы максимального вечернего потребления.

Соответствующее сообщение компания опубликовала в своих социальных сетях, в частности, в "Telegram". Отдельно подчеркнули, что никаких ограничений энергопитания объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будет.

"Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", — написали в сообщении.

График отключений на 25 мая

В "Укрэнерго" в очередной раз напоминают, что главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов россиян по украинским электростанциям. В результате пяти массированных ракетных атак с марта по май – большие тепловые и гидроэлектростанции не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.

Напомним, на днях "Телеграф" пообщался с председателем правления ЧАО "НЭК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. Говорили на разные важные темы, касающиеся электрогенерации в Украине, состояния энергосистемы в целом и планов компании по восстановлению и перестройке. Интересные детали можно узнать из нашего материала : Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы

Также "Телеграф" рассказывал о том, почему свет выключают сейчас, а не зимой. Главная причина отключений – российские массированные ракетные удары по электростанциям, однако есть и другие.