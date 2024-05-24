Всього дві годинки: в "Укренерго" опублікували графік відключень світла 25 травня

Живлення критичних об’єктів не обмежують

У суботу, 25 травня, на всій території України продовжать діяти графіки погодинних відключень, які, як раніше пообіцяли у Кабміні, стануть більш справедливими. Разом з тим в "Укренерго" повідомили, що часовий проміжок у вихідний день планують зробити зовсім невеликим, а саме з 20:00 до 22:00 — у години максимального вечірнього споживання.

Відповідне повідомлення компанія опублікувала у своїх соціальних мережах, зокрема у "Telegram". Як і раніше, окремо підкреслили, що жодних обмежень енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не буде.

"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", — написали у повідомленні.

Графік відключень на 25 травня

В "Укренерго" вкотре нагадують, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Внаслідок п’яти масованих ракетних атак із березня по травень – великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.

Нагадаємо, днями "Телеграф" поспілкувався з головою правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким. Говорили на різні важливі теми, що стосуються електрогенерації в Україні, стану енергосистеми в цілому та планів компанії щодо відбудови та розбудови. Цікаві деталі можна дізнатися з нашого матеріалу: Коли припинять відключати світло і що треба встигнути до зими — глава Укренерго відповів на головні запитання

Також "Телеграф" розповідав про те, чому світло вимикають зараз, а не взимку. Головна причина відключень — російські масовані ракетні удари по електростанціях, проте є й інші.