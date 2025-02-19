Бетербиев - Бивол 2: где и когда смотреть вечер бокса столетия

Невероятное шоу бокса пройдет в Саудовской Аравии

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса, в главном поединке которого абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) проведет реванш против соотечественника Дмитрия Бивола (23-1, 12 КО). К слову, Артур дерется на международной арене под флагом Канады.

В прямом эфире в Украине шоу бокса Бетербиев — Бивол 2 покажет медиа-платформа DAZN. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Прямая трансляция шоу стартует в 16:30 по киевскому времени с раннего андеркарда, который будет доступен для бесплатного просмотра на YouTube. Основной андеркард шоу стартует в 18:45 по киевскому времени, а главный бой вечера — ориентировочно в 01:00 по киевскому времени.

Промо видео боя Бетербиев — Бивол 2

Добавим, что официальная трансляция вечера бокса Бетербиев — Бивол 2 в Украине стоит 1094 грн при оплаченной подписке на DAZN. Это шоу организаторы уже прозвали "кардом столетия" из-за обилия чемпионских поединков в андеркарде шоу.

Кард шоу Бетербиев — Бивол 2

Кард шоу Бетербиев - Бивол 2

Накануне стартовала медиа-неделя шоу Бетербиев — Бивол 2. 18 февраля боксеры поучаствовали в официальной церемонии прибытия в Эр-Рияд.

Лучшие моменты боя Бетербиев - Бивол

Напомним, в первом поединке, который состоялся в октябре 2024 года, Бетербиев одолел Бивола решением большинства судей, однако в сети считают, что Дмитрий как минимум не проиграл тот бой. Этот вечер бокса лично посетил глава Чечни Рамзан Кадыров. К слову, после победы Бетербиев бросил вызов украинскому чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику, однако позже отказался от этой идеи.