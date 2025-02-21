Бетербиев — Бивол 2: онлайн-трансляция боя

Боксеры проведут чемпионский поединок в Саудовской Аравии

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса столетия. Кард возглавит поединок между россиянами Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО), который на международной арене выступает под флагом Канады, и Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО). На кону поединка стоят чемпионские пояса IBF, WBO, WBA, WBC и титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Бивол 2. За ходом всего вечера бокса следите в статье "Бетербиев — Бивол 2: онлайн-трансляция вечера бокса столетия".

Онлайн-трансляция боя Бетербиев — Бивол 2 (обновляется)

Бой Бетербиев — Бивол состоится по окончанию всех поединков андеркарда. Ориентировочно поединок начнется 23 февраля в 01:00 по киевскому времени.

Промо видео боя Бетербиев — Бивол 2

Лучшие моменты первого боя Бетербиев - Бивол

Напомним, в первом поединке, который состоялся в октябре 2024 года, Бетербиев одолел Бивола решением большинства судей, однако в сети считают, что Дмитрий как минимум не проиграл тот бой. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть реванш, а также делился прогнозом букмекеров на вторую чемпионскую "дуэль".