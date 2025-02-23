Боксер Кадырова проиграл все чемпионские титулы

В полутяжелом весе сменился абсолютный чемпион

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса столетия. В главном поединке шоу на ринге сошлись абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (21-1, 20 КО), который является другом главы Чечни Рамзана Кадырова, и его соотечественник Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО).

Поединок, который продлился 12-раундов, завершился победой Бивола решением большинства судей. Об этом сообщает "Телеграф".

Бивол блестяще начал поединок, вчистую выиграв стартовые 2 раунда, однако после этого Бетербиев доминировал на ринге. Все изменилось во второй половине поединка. Дмитрий работал вторым номером, однако блестяще работал навстречу, при этом успешно уклоняясь от "бомб" Артура. В итоге судьи определили Бивола новым абсолютным чемпионом мира. Итоговый счет — 114-114, 116-112, 115-113.

Примечательно, что организаторы представляли Бетербиева как канадца, а Бивола — как киргиза.

Ранее в андеркарде шоу непобедимый немецкий боксер Агит Кабайел нокаутировал китайца Чжана Чжилеи и стал претендентом на пояс WBC, которым владеет Александр Усик, а Джозеф Паркер во втором раунде отправил на канвас Мартина Баколе, став претендентом на пояс WBO, которым также владеет украинец. Кроме того, в весе Ломаченко состоялся занимательный чемпионский бой.

Отметим, медиа-неделя шоу Бетербиев — Бивол 2 стартовала 18 февраля с официальной церемонии прибытия в Эр-Рияд. На следующий день бойцы провели открытые тренировки. 20 февраля на официальной пресс-конференции стало известно, что один из хедлайнеров шоу Даниель Дюбуа заболел и не сможет защитить титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Ожидалось, что Усик проведет свой следующий бой против победителя дуэли Дюбуа — Паркер.

Лучшие моменты первого боя Бетербиев - Бивол

Напомним, в первом поединке, который состоялся в октябре 2024 года, Бетербиев одолел Бивола решением большинства судей, однако в сети считают, что Дмитрий как минимум не проиграл тот бой. Также вечер бокса в Эр-Рияде оскандалился появлением на ринге Кадырова, который поддерживал Бетербиева.