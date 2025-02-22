Помощь Украине под угрозой? Почему Франция и Италия тормозят решение ЕС — СМИ

Военная поддержка от ЕС: когда примут решение и кто против?

Согласование многомиллиардного пакета военной помощи Украине на уровне Европейского Союза сталкивается с трудностями. Одной из причин является скептическая позиция Франции и Италии.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на дипломатические источники. По информации Spiegel, Париж и Рим выражают обеспокоенность по поводу выделения значительного финансирования Киеву, аргументируя это высоким уровнем государственного долга.

Кроме того, президенты Франции и Италии – Эмманюэль Макрон и Джорджа Мэлони – стремятся укрепить свои позиции как главные переговорщики ЕС с США.

Это противоречит инициативе топ-дипломатки Евросоюза Каи Каллас, которая предложила новый пакет помощи Украине.

Также говорится, что против одобрения пакета выступают Венгрия и Словакия, однако их оппозиция не имеет решающего значения. Скорее всего, финансирование будет принято в рамках коалиции заинтересованных стран ЕС, а не на уровне всего Союза.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подтвердил, что пакет военной помощи Украине готовится к объявлению в третью годовщину полномасштабного вторжения России. Конкретные суммы финансирования будут определены после запланированной на 24 февраля встречи министров иностранных дел стран ЕС.

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