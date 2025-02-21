Бетербиев — Бивол 2: онлайн-трансляция вечера бокса столетия

Грандиозное шоу бокса принимает Эр-Рияд

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большое шоу профессионального бокса. В главном поединке вечера на ринг выйдут абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (21-0, 20 КО), который выступает под флагом Канады, и его соотечественник Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Бетербиев — Бивол 2. Начало трансляции в 16:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция вечера бокса Бетербиев — Бивол 2 (обновляется)

Прямая трансляция поединков раннего андеркарда шоу Бетербиев — Бивол 2

Что на кону боя Бетербиев — Бивол 2

На кону поединка стоят все четыре основные пояса в полутяжелом весе (IBF, WBO, WBA и WBC) и титул абсолютного чемпиона мира. Все это Бетербиев выиграл в первом бою. Кроме того, оба бойца гарантировано заработают по 20 млн долларов.

Где и когда смотреть вечер бокса Бетербиев — Бивол 2

В прямом эфире в Украине шоу бокса Бетербиев — Бивол 2 покажет медиа-платформа DAZN. Прямая трансляция вечера бокса стартует в 16:30 по киевскому времени с раннего андеркарда, который будет доступен для бесплатного просмотра на YouTube. Основной андеркард шоу стартует в 18:45 по киевскому времени, а главный бой вечера — ориентировочно в 01:00 по киевскому времени. Добавим, что официальная трансляция вечера бокса Бетербиев — Бивол 2 в Украине стоит 1094 грн при оплаченной подписке на DAZN.

Промо видео боя Бетербиев — Бивол 2

Прогноз букмекеров на бой Бетербиев — Бивол 2

По мнению букмекеров, Бетербиев является небольшим фаворитом противостояния. Примечательно, что самым вероятным исходом "дуэли" специалисты называют победу Бивола решением судей (коэффициент 2,50). Затем идет нокаут в исполнении Бетербиева (2,90).

Кард шоу Бетербиев — Бивол 2

Это шоу организаторы уже прозвали "вечером бокса столетия" из-за обилия чемпионских поединков в андеркарде. Однако за несколько дней до вечера бокса кард лишился нескольких громких имен — Даниеля Дюбуа и Флойда Скофилда.

Кард шоу Бетербиев — Бивол 2

Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) — Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO) — за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) — Мартин Баколе (21-1, 16 КО)

Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) — Джош Пэдли (15-0, 4 КО) — за титул WBC в легком весе.

Карлос Адамес (24-1, 18 KO) — Хамза Шираз (21-0, 17 KO) — за титул WBC в среднем весе.

Вёрджил Ортис (22-0, 21 KO) — Исраил Мадримов (10-1-1, 7 KO)

Агит Кабайел (25-0, 17 KO) — Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO)

Джошуа Буатси (19-0, 13 KO) — Каллум Смит (30-2, 22 KO)

Зияд Альмааюф (6-0-1, 1 КО) — Жонатас Родригу Гомеш (6-20, 5 КО)

Мохаммед Алалкель (2-0, 0 КО) — Энхель Гомес (8-42-3, 4 КО)

Крейг Ричардс (18-4-1, 11 КО) — Трой Джонс (12-0, 6 КО)

Напомним, в первом поединке, который состоялся в октябре 2024 года, Бетербиев одолел Бивола решением большинства судей, однако в сети считают, что Дмитрий как минимум не проиграл тот бой.

Лучшие моменты боя Бетербиев - Бивол

Накануне стартовала медиа-неделя шоу Бетербиев — Бивол 2. 18 февраля боксеры поучаствовали в официальной церемонии прибытия в Эр-Рияд, а на следующий день бойцы провели открытые тренировки. 20 февраля на официальной пресс-конференции стало известно, что Дюбуа заболел и не сможет защитить титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.