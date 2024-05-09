Арахамия перегнул: Дикий назвал число заключенных, которых реально может призвать Украина

У нас всего сидит порядка 50 тысяч человек

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, который позволяет мобилизовать часть осужденных по не тяжким статьям. Но это не покроет мобилизационные потребности, а цифры, которые приводит власть, могут быть слишком оптимистичными.

Об этом заявил эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий в комментарии для материала "Телеграфа" "Человек брал оружие и шел валить врагов": Дикий рассказал, как воевал в "Айдаре" рядом с осужденными".

Он рассказал, какое количество заключенных может реально призвать Украина.

"Понятно, что этот закон не покроет кадровые нужды ВСУ и не заменит необходимость большой мобилизации гражданских. Ну сколько мы наберем из-за решетки? Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия оценил общий мобрезерв среди осужденных в 15—20 тысяч. Я согласен с такой оценкой. У нас всего сидит порядка 50 тысяч человек. И это включая женщин, пожилых, больных. Потенциально боеспособных мужчин там действительно 15—20 тысяч. Но ведь не все захотят! А там мобилизация добровольная. Допустим, наберем в итоге 5—10 тысяч. Это тоже не лишне – одна-две бригады. Не помешают. Но этого, конечно, мало", – подчеркивает Евгений Дикий.

Напомним, ранее мы рассказывали о 6 главных изменениях нового закона против уклонистов