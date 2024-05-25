"Укрэнерго" порадовало украинцев новостью об отключении света в воскресенье: подробности

Касается это как бытовых, так и промышленных пользователей

В воскресенье, 26 мая, в Украине не планируются стабилизационные отключения электроэнергии по графикам. Касается это как для бытовых, так и для промышленных пользователей.

Ограничения упразднены для всех областей Украины. Об этом сообщило "Укрэнерго".

"Завтра, 26 мая, в течение суток во всех регионах ограничение потребления для бытовых и промышленных потребителей не прогнозируется", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в субботу, 25 мая, на всей территории Украины продолжат действовать графики почасовых отключений, которые, как ранее пообещали в Кабмине, станут более справедливыми. Вместе с тем в "Укрэнерго" сообщили, что временной промежуток в выходной день планируют сделать совсем небольшим, а именно с 20:00 до 22:00 — в часы максимального вечернего потребления.

Отдельно отмечается, что никаких ограничений на энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будет.

Ранее "Телеграф" писал, что пообщался с председателем правления ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким о том, как быстро пройдет восстановление энергетических мощностей и какую энергосистему Украина строит.