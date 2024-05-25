"Укренерго" порадувало українців новиною про відключення світла у неділю: подробиці

Стосується це як побутових, так промислових користувачів

На неділю, 26 травня, в Україні не плануються стабілізаційні відключення електроенергії за графіками. Стосується це як побутових, так промислових користувачів.

Обмеження скасовані для всіх областей України. Про це повідомило "Укренерго".

"Завтра, 26 травня, протягом доби у всіх регіонах обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що у суботу, 25 травня, на всій території України продовжать діяти графіки погодинних відключень, які, як раніше пообіцяли у Кабміні, стануть більш справедливими. Разом з тим в "Укренерго" повідомили, що часовий проміжок у вихідний день планують зробити зовсім невеликим, а саме з 20:00 до 22:00 — у години максимального вечірнього споживання.

Окремо наголошується, що жодних обмежень енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не буде.

Раніше "Телеграф" писав, що поспілкувався з головою правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким про те, як швидко пройде відбудова енергетичних потужностей і яку енергосистему Україна будує.