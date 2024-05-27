"Если стоит задача призвать, призовут": полковник объяснил, что нужно понимать гражданским украинцам

Государство должны защищать люди

Украинцам, которые с начала полномасштабного вторжения находились в тылу, следует понять, что у них было время подготовиться к военной службе. Ведь государство должен кто-то защищать.

И нужное количество людей будет мобилизовано теми или иными методами. Об этом сказал "Телеграфу" полковник Евгений Сасько в интервью "Чистку генералов в России можно использовать в своих целях — полковник Евгений Сасько".

"Я не хочу давать оценку закону о мобилизации. Как человек, послуживший долгое время в Вооруженных силах, могу сказать, что если военным поставлена задача призвать, например, 100 или 150 тысяч человек, то они их призовут. Силой или другими методами, но поставленная задача будет выполнена", — отметил Сасько.

Он добавил, что время на подготовку к военной службе у военнообязанных было. Более того, тем, кто уже более двух лет воюет против российской навалы, нужна передышка.

"Государство само себя не защитит, защищать его придется людям. Те, кто находятся в тылу, имели достаточно времени, чтобы морально и физически подготовиться к службе в армии и защите своего дома. Гражданским страшно идти на войну, но определенная часть военных по 2 и больше лет находится там, им тоже нужна передышка, они тоже хотят быть со своими семьями и вылезти из того ада", — сказал полковник.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам военного Владимира, из 100% получивших повестки людей в ТЦК приходят только 2%. При этом, несмотря на низкую явку, большинство военнообязанных ведут себя вежливо, особенно после адекватного разговора с работниками центра.