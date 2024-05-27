"Якщо стоїть задача призвати, призвуть": полковник пояснив, що треба розуміти цивільним українцям

Державу мають захищати люди

Українцям, які з початку повномасштабного вторгнення знаходились у тилу, варто зрозуміти, що у них був час підготуватись до військової служби. Адже державу має хтось захищати.

І потрібна кількість людей буде мобілізована тими чи іншими методами. Про це сказав "Телеграфу" полковник Євген Сасько в інтерв’ю "Чистку генералів у Росії можна використовувати у своїх цілях — полковник Євген Сасько".

"Я не хочу давати оцінку закону про мобілізацію. Як людина, яка послужила довгий час в Збройних силах, можу сказати, що якщо військовим поставлено задачу призвати, наприклад, 100 або 150 тисяч людей, то вони їх призвуть. Силою або іншими методами, але поставлене завдання буде виконане", — зазначив Сасько.

Він додав, що час на підготовку до військової служби у військовозобовʼязаних був. Ба більше, тим, хто вже понад два роки воює проти російської навали, потрібен перепочинок.

"Держава сама себе не захистить, захищати її доведеться людям. Ті, хто знаходяться в тилу, мали достатньо часу, щоб морально та фізично підготуватись до служби в армії та захисту своєї домівки. Цивільним страшно йти на війну, але певна частина військових по 2 і більше років знаходиться там, їм теж треба перепочинок, вони теж хочуть бути зі своїми сім’ями й вилізти з того пекла", — сказав полковник.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами військового Володимира, зі 100% людей, які отримали повістки, до ТЦК приходять лише 2%. При цьому, попри низьку явку, більшість військовозобов’язаних поводяться ввічливо, особливо після адекватної розмови із працівниками центру.