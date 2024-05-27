Григорий Козловский: Футболистов ФК "Рух" оценили на международном уровне

Бизнесмен и меценат Григорий Козловский поздравил львовский ФК "Рух", занявший 8 место в рейтинге Top 10 continuity index 59 leagues worldwide, обнародованный CIES Football Observatory. Он основатель и меценат этого футбольного клуба. Этот рейтинг учитывает стабильность команды, ее возрастную структуру и контрактную политику с лучшими перспективами в последующие сезоны.

Григорий Козловский поздравил футболистов и пожелал новых побед и достижений: "Я очень рад, что футболистов нашей "желто-черной" команды оценили на международном уровне. Этот показатель — результат кропотливой и постоянной работы не только футболистов и тренерского состава, но и всего коллектива.

Верю, что ребята докажут в следующих сезонах, что они достойны входить в десятку лучших, а их достижения дадут свои плоды в ближайшей перспективе.

Горжусь тем, что "Рух" вошел в топ 10 самых стабильных клубов мира. Так держать ребята!".

Рейтинг отмечает команды, которые являются самыми стабильными и лучше других подготовлены к поддержке высокого уровня выступлений в следующих сезонах. В этом рейтинге "руховцы" заняли 8-е место.

Стоит отметить, что данные рейтинга измерялись количеством игроков в лиге за последние три года, возрастной структурой — процентом минут в текущем сезоне футболистов в возрасте от 31 года (за исключением вратарей), а также контрактной политикой — процентом минут футболистов чьи контракты заканчиваются не позднее 31 декабря 2025 года.

Топ 10 continuity index 59 лиг worldwide выглядит так:

Арсенал (Англия) Астон Вилла (Англия) Боруссия Мгладбах (Германия) Манчестер Сити (Англия) Нью-Йорк (США) Брентфорд (Англия) Юнион СГ (Бельгия) Рух Львов (Украина) Байер Леверкузен (Германия) Реал Сосьедад (Испания)

Всего в перечне указано почти 800 клубов из 59 лиг мира.

Ранее львовский ФК "Рух" занял первое место в рейтинге CIES Football Observatory среди самых молодых команд из более 60 лиг мира.

А в апреле ФК "Рух" стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards. Эта премия присуждается тем футбольным клубам, которые достигли особых успехов в работе с молодежью и сформировали успешные проекты развития.

"Приятно быть рядом с такими командами, как "Арсенал", "Манчестер Сити", и "Байер", которые в этом сезоне показывают феноменальные результаты. Также "Рух" котируется на одном уровне с такими известными клубами как "Реал Сосьедад", "Астон Вилла", "Боруссия" (Менхенгладбах), "Нью-Йорк Сити", "Брентфорд", "Унион". Это свидетельствует о том, что наш клуб движется в правильном направлении.

Стратегия "Руха" является взвешенной и говорит о том, что вся клубная структура постепенно развивается и о нашем проекте знают уже не только в Украине, но и пристально следят за ним в Европе! Академия "Руха" давно является желанным гостем на различных международных турнирах, а теперь на пороге еврокубков и главная команда. В то же время молодежь "Руха" только начинает свое восхождение на вершину, ведь главные победы клуба еще впереди! Но уже на этапе развития "желто-черные" являются примером для других, как развивать своих воспитанников и достигать с ними высоких результатов!", — подытожил основатель и почетный президент ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский.

Как сообщалось, накануне сайт "Обозреватель" составил рейтинг ТОП-10 западноукраинских бизнесменов, которые активно развивают спорт. В него кроме Григория Козловского вошли такие известные бизнесмены и меценаты Александр Свищев и Роман Федишин.

Александр Юрьевич Свищев является президентом Федерации водного поло Украины, а также возглавляет ватерпольный клуб "Динамо" Львов". При его президентстве клуб достиг значительных результатов: через несколько лет становится семикратным чемпионом Украины, восьмикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины. ВК "Динамо" Львов" сегодня – абсолютный лидер Суперлиги по водному поло сезона 2023/2024.

Григорий Петрович Козловский – основатель и почетный президент ФК"Рух", известный львовский бизнесмен и меценат. В 2009 году взял под свою опеку взрослую и юношескую команду футбольного клуба "Рух" в городе Винники. Благодаря поддержке Григория Козловского, происходит развитие футбола не только на Западе, а по всей Украине. Бизнесмен и меценат создал уникальный проект — Академию футбола ФК "Рух" — первую в своем роде, не имеющую аналогов в Украине.