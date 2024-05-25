США якобы пытаются затянуть войну между странами

Посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что Украина может потерять значительные территории, если США проигнорируют предложения РФ по мирным переговорам. Он считает, что сейчас Белый дом намеренно заявляет о "неготовности" Москвы к дипломатическому урегулированию.

Ведь, по его словами, российские власти дали все понять весьма однозначно. Об этом Антонов сказал в интервью журналу Newsweek.

""Саммит мира" по Украине в Швейцарии — это профанация, которая не заменит серьезную дипломатическую и юридическую работу. <…> Киев потеряет значительные территории, если Вашингтон вновь проигнорирует российские предложения по мирным переговорам", — сказал Антонов.

Посол РФ акцентировал внимание на том, что российские власти весьма однозначно заявили о своей готовности к мирным переговорам. Но администрация США в этом время объявила о поставках Киеву вооружений на $275 млн. То есть, по мнению Антонова, сигналы американских властей "совершенно понятны". Он уверен в том, что США якобы пытаются затянуть войну.

Антонов указал на то, что Вашингтон якобы не задумывается о будущем отношений с Россией и разрушает их. Он призвал американскую сторону принять ситуацию "на земле" и отказаться от иллюзорных планов нанести Москве стратегическое поражение.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кремле прокомментировали статью иностранного издательства Reuters, в которой говориться, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам между Украиной и Россией. По словам пресс-секретаря российского диктатор Дмитрия Пескова, ситуация иная и о переговорах речи нет.