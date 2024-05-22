Не будете бояться сотрудников ТЦК на улице: омбудсмен рассказал, чем полезен "Резерв +"

Защитит от принудительного визита в ТЦК и не только

До 16 июля 2024 года украинские военнообязанные должны обновить свои данные, это можно сделать лично, явившись в ТЦК или ЦНАП, или онлайн. После обновления данных через приложение "Резерв+", в случае остановки на улице, мужчина, вместо принудительной поездки в ТЦК, будет проходить быструю проверку данных.

Об этом в своем Telegram-канале написал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал и другие преимущества, которые дает своевременное обновление данных, как того требует новый закон о мобилизации.

Обновляя военно-учетные данные через приложение военнообязанный:

не будет уклонистом;

будет избавлен от необходимости прохождения ВЛК до отдельного решения ТЦК;

избежит штрафов до 51 000 грн;

сможет беспрепятственно перемещаться через блокпосты.

Напомним, за нарушение военного учета установлен штраф в размере от 17 000 грн до 25 500 грн. Тем, кто не уплатит его, может грозить уголовная ответственность от 3 до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал "Телеграф", исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал, что пока не истекли 60 дней, отведенные на обновление данных, работники ТЦК не имеют оснований принудительно доставлять человека в военкомат. Однако ему все же могут вручить повестку.

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