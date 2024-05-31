Есть важные нюансы: в Минэнерго уточнили насчет повышения тарифов на свет

Для некоторых потребителей будет предусмотрен льготный тариф, но не в течение всего года

В пятницу, 31 мая, Кабмин принял решение об увеличении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей и предприятий. Но также министр энергетики Герман Галущенко сообщил о важных нюансах новых тарифов.

В частности, сохранится "ночной тариф" для потребителей. Об этом сообщает Минэнерго.

"Повышение тарифа – это сложный, но необходимый шаг. Цель – не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы", – сказал Герман Галущенко.

"Ночной тариф" (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) будет составлять 2,16 грн за кВт-ч. Также в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт час (при потреблении ими в этот период до 2000 кВт-ч электроэнергии на месяц).

Отметим, что была установлена фиксированная цена на свет на уровне 4,32 грн/кВт за год до 30 апреля 2025 года. Поэтому при среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт-ч платежка за электроэнергию будет составлять на 285 гривен.

Ранее "Телеграф" писал, увеличение стоимости электроэнергии для строительства новых блоков Хмельницкой АЭС выглядит очень странно. Ведь, по словам независимой экспертки по ядерной энергетике Ольги Кошарной, НАЭК "Энергоатом" — фактический банкрот. В то же время, не рационально сейчас тратить деньги на строительство объектов генерации, которые заработают после 2030 года.