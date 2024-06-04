Гибель полицейской на море в Одессе: поиски продолжаются, но есть новая деталь

Уже было исследовано 10 тыс. м2 дна и 10 км вдоль береговой линии

В Одессе продолжаются поиски 20-летней полицейской Александры Олещук, которую сильной волной смыло в море с пирса во время отдыха. Саму девушку пока найти не удалось, однако уже есть новая деталь в деле.

Об этом пишет "Суспільне", ссылаясь на информацию в ГСЧС. Отмечается, что водолазы нашли обувь Олещук в море.

В настоящее время поиски полицейской продолжаются. Уже было исследовано 10 тыс. м2 дна и 10 км вдоль береговой линии.

Отметим, что 1 июня Александра Олещук приехала на отдых в Одессу из Ровно, где она занимала должность участкового офицера полиции Ровенского районного управления полиции (РУП). Известно, что в апреле 2023 года окончила Львовский государственный университет внутренних дел.

На следующий день, 2 июня, девушка отправилась на прогулку с компанией на побережье Аркадии. Во время фотографирования на пирсе морская волна сбила Александру с ног. Она упала и ударилась головой. Следующая волна смыла ее в море.

Поиски Александры продолжаются до сих пор. Она объявлена пропавшей без вести.

Александра Олещук. Фото: Рівне Вечірнє

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что момент трагедии на пирсе, где Александру Олещук смыло двумя волнами, попал на видео. На кадрах видно, что девушка фотографировалась, как вдруг произошел несчастный случай.