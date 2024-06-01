На Закарпатье кришнаитов со скандалом забрали в ТЦК: они устроили там пение мантр и танцы (видео)

Военные нагрянули прямо на их собрание

На Закарпатье, под Мукачевым, недалеко от санатория "Солнечная долина" представители ТЦК посетили собрание кришнаитов (ответвление индуизма) и некоторых из них забрали в военкомат для уточнения данных. Верующие выкрикивали свои мантры и песнопения, а один из прохожих заступился за них и отгонял сотрудников ТЦК.

Соответствующие кадры публикуют местные паблики. В конце концов членов религиозной организации все же доставили в ТЦК и они устроили там свои песнопения. Под военкоматом собрались сторонники кришнаитов.

"Пошел отсюда! Ты куда пришел? Ты кого хочешь забирать? Это же люди божьи! Гуляй отсюда", – сказал один из присутствующих рядом с собранием кришнаитов мужчин военному, отгоняя его от них.

Во время общения ТЦК с мужчинами-кришнаитами, остальные сторонники секты громко пели их песни. Другие спорили с военными.

Важно понимать, что во время войны нет возможности отказаться от службы в армии по религиозным убеждениям. Такое право есть только в мирное время. Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко пояснил "Телеграфу", что даже если военнообязанный обратится в суд, то в период действия военного положения он не добьется разрешения на альтернативную службу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в городе Виноградов Береговского района Закарпатской области вечером 3 мая произошла стычка между ромами и работниками ТЦК. Они протестовали против мобилизации одного из них.