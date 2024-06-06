Право на субсидию: кто может получить помощь и как это сделать
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Субсидию не получат люди с большими накоплениями в депозитах и с новыми машинами
В Украине продолжается назначение субсидий на неотапливаемый период, стартовавший с 1 мая. Если подать документы в первые два месяца, то есть до 1 июля, можно получить субсидию за полный период неотапливаемого сезона.
На получение субсидии в Украине могут претендовать люди, доходы которых не позволяют оплатить коммунальные услуги самостоятельно полную сумму. Это могут быть не только граждане Украины, но и официально проживающие на территории государства иностранцы и лица без гражданства. Получить субсидию можно на жилищно-коммунальные услуги, как в многоквартирных, так и частных домах.
Кто может быть получателем субсидии:
- владелец помещения или же зарегистрированное лицо
- индивидуальный застройщик
- арендатор, имеющий официальный договор аренды
- внутренне перемещенное лицо, официально может подтвердить проживание по указанному адресу
- несовершеннолетнее или недееспособное лицо, над которым установлена опека — в таком случае заявление подает опекун попечитель.
Подать документы на оформление субсидии можно в обычном отделении Пенсионного фонда, в ЦНАПе, уполномоченной в территориальном совете. С онлайн инструментов также доступна возможность подать документы на веб портале Пенсионного фонда, веб портале "Дия" и в приложении Пенсионного фонда. Также можно отправить документы по почте в адрес управления Пенсионного фонда Украины.
Ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом можно получить субсидию даже по наличию долгов за коммунальные услуги. Для этого есть несколько вариантов.