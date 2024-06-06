Право на субсидию: кто может получить помощь и как это сделать

Субсидию не получат люди с большими накоплениями в депозитах и с новыми машинами

В Украине продолжается назначение субсидий на неотапливаемый период, стартовавший с 1 мая. Если подать документы в первые два месяца, то есть до 1 июля, можно получить субсидию за полный период неотапливаемого сезона.

На получение субсидии в Украине могут претендовать люди, доходы которых не позволяют оплатить коммунальные услуги самостоятельно полную сумму. Это могут быть не только граждане Украины, но и официально проживающие на территории государства иностранцы и лица без гражданства. Получить субсидию можно на жилищно-коммунальные услуги, как в многоквартирных, так и частных домах.

Кто может быть получателем субсидии:

владелец помещения или же зарегистрированное лицо

индивидуальный застройщик

арендатор, имеющий официальный договор аренды

внутренне перемещенное лицо, официально может подтвердить проживание по указанному адресу

несовершеннолетнее или недееспособное лицо, над которым установлена опека — в таком случае заявление подает опекун попечитель.

Подать документы на оформление субсидии можно в обычном отделении Пенсионного фонда, в ЦНАПе, уполномоченной в территориальном совете. С онлайн инструментов также доступна возможность подать документы на веб портале Пенсионного фонда, веб портале "Дия" и в приложении Пенсионного фонда. Также можно отправить документы по почте в адрес управления Пенсионного фонда Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом можно получить субсидию даже по наличию долгов за коммунальные услуги. Для этого есть несколько вариантов.