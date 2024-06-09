Проверьте свой кошелек: в Украине монету в 50 копеек продают почти за 200 долларов (фото)

Монета должна соответствовать некоторым критериям

В Украине можно продать монету номиналом в 50 копеек почти 185 долларов США по нынешнему курсу. Следует подчеркнуть, что она выделяется среди других.

Соответствующее объявление размещено на маркетплейсе с аукционной системой торгов Violity. "Телеграф" рассказывает детальнее, какую именно монету можно дорого продать.

Отмечается, что монета сделана из латуни. Поискав у себя подобную монетку, вы также сможете выставить ее на аукцион. Однако она должна соответствовать определенным требованиям.

"50 копеек 1992 год 4ААм. Английский чекан. Монета в вашу коллекцию", — говорится в описании.

Лот находится в Полтавской области. Владелец указывает, что готов совершить ее отправку по почте в любую точку Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи из СРСР можно продать за большие деньги. Многие коллекционеры готовы приобрести старинные вещи, которые у некоторых дома могут храниться как хлам, за немалую сумму. Такие объявления сейчас достаточно популярны на некоторых сайтах. К примеру, некоторые вещи можно продать за 100 гривен, а некоторые — за 700-800.