Перевірте свій гаманець: в Україні монету у 50 копійок продають майже за 200 доларів (фото)

Монета має відповідати деяким критеріям

В Україні можна продати монету номіналом у 50 копійок майже 185 доларів США за нинішнім курсом. Слід наголосити, що вона виділяється серед інших.

Відповідне оголошення розміщено на маркетплейсі з аукціонною системою торгів Violity. "Телеграф" розповідає детальніше, яку саме монету можна дорого продати.

Зазначається, що монета виготовлена з латуні. Пошукавши у себе подібну монету, ви також можете виставити її на аукціон. Однак вона має відповідати певним вимогам.

"50 копійок 1992 4ААм. Англійський чекан. Монета у вашу колекцію", — йдеться в описі.

Лот знаходиться у Полтавській області. Власник зазначає, що готовий здійснити її відправлення поштою до будь-якої точки України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які речі із СРСР можна продати за великі гроші. Багато колекціонерів готові придбати старовинні речі, які в деяких будинках можуть зберігатися як мотлох, за чималу суму. Такі оголошення зараз досить популярні на деяких сайтах. Наприклад, деякі речі можна продати за 100 гривень, а деякі за 700-800.