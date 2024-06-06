Зеленский честно ответил, надеется ли на украинский "День Д" (видео)

Президент коротко пообщался с журналистами

Владимир Зеленский надеется, что однажды в Украине состоится такое же масштабное военное событие, как и высадка союзников в Нормандии. Об этом глава государства сказал во время участия в торжествах по случаю 80-летия высадки в Нормандии, интересные факты о которой мы собрали в отдельном материале.

Видео на котором у Зеленского спросили, надеется ли он на "десант в Украине" по аналогии с "Днем Д" появилось в сети X. Его опубликовал один из пользователей сети X.

"Мистер Зеленский, надеетесь ли вы на высадку десанта в Украине?", - спросил журналист.

"Да, я надеюсь", - коротко ответил глава Украины.

Также в сети появилось видео, на котором ветеран Второй мировой войны пытался поцеловать руку Зеленского и назвал его героем, на что президент остановил его и ответил: Вы спасли Европу.

"Вы – спаситель своего народа… У меня слезы на глазах. Вы – герой", — сказал ветеран.

"Нет, это вы спасли Европу", — ответил Зеленский.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в торжествах по случаю 80-летия высадки в Нормандии.

Во время визита во Францию Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом. А после торжественных мероприятий к годовщине высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны Зеленского ждут в Париже.

Высадка в Нормандии или День "Д"

Высадка в Нормандии стала самой крупной морской операцией в истории. Утром 6 июня 1944 г. войска США, Канады и Великобритании высадились на пляже Нормандии. Тысячи десантников высадились как в тылу, так и на берегу.

Менее чем через неделю, 11 июня, пляжи полностью контролировались силами союзников. Открылась дорога к освобождению Западной Европы. По некоторым оценкам, более 4000 военнослужащих союзников погибли в ходе той спецоперации.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Зеленский подверг жесткой критике главного союзника Украины.