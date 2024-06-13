Сколько украинцы будут сидеть без света 13 июня: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации

Света не будет всего два часа

Украина продолжает жить в условиях отключений света из-за последствий российских ударов по нашей энергетике. В четверг, 13 июня, графики почасовых отключений будут действовать по всей Украине с 20:00 до 22:00.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики напомнили, что проблемы со светом — последствия уже шести ракетных ударов россиян по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить достаточное количество электроэнергии.

Для преодоления дефицита в энергосистеме электроэнергия импортируется из Европы. На 13 июня запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 27 671 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 624 МВт.

Из-за погодных условий по состоянию на утро 13 июня было обесточено 173 населенных пункта в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Черниговской областях. Больше всего — на Черниговщине (66 населенных пунктов).

По другим причинам без энергопитания оставалось 465 населенных пунктов. В Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях есть новые обесточивания из-за боевых действий.

Как сообщал "Телеграф", в ДТЭК дают очень мрачные прогнозы на предстоящую зиму. Там ожидают, что с наступлением холодов, люди могут сидеть без света и тепла по 20 часов в сутки.