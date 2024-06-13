Скільки українці сидітимуть без світла 13 червня: в "Укренерго" розповіли про ситуацію

Світла не буде лише дві години

Україна продовжує жити в умовах відключення світла через наслідки російських ударів по нашій енергетиці. У четвер, 13 червня, графіки погодинних відключень діятимуть по всій Україні з 20:00 до 22:00.

Про це повідомили у "Укренерго". Енергетики нагадали, що проблеми зі світлом — наслідки вже шести ракетних ударів росіян українськими електростанціями. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти достатньо електроенергії.

Для подолання дефіциту в енергосистемі електроенергія імпортується з Європи. На 13 червня заплановано імпорт із Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним об’ємом 27671 МВт * год, з максимальною потужністю в окремі години до 1624 МВт.

Через погодні умови станом на ранок 13 червня було знеструмлено 173 населені пункти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях. Найбільше на Чернігівщині (66 населених пунктів).

З інших причин без енергоживлення залишалося 465 населених пунктів. У Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях є нові знеструмлення через бойові дії.

Як повідомляв "Телеграф", у ДТЕК дають дуже похмурі прогнози на майбутню зиму. Там очікують, що з настанням холодів люди можуть сидіти без світла і тепла по 20 годин на добу.