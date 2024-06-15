Мобілізували та звільнили з роботи - чи законно це: є чітка відповідь

Без нюансів не обійшлося

В Україні на час воєнного стану мобілізація усіх військовозобов'язаних обов'язкова, тому деякі повноваження у цьому також покладені і на роботодавця. Проте людей, все ж цікавить питання законності звільнення працівника з роботи у період служби за призовом під час мобілізації.

Відповідь на це є у 3 частині статті 119 Кодексу законів про працю України.

У документі зазначено, що за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада.

Водночас виключно за бажанням працівника або за угодою сторін (на підставі заяви працівника) трудові відносини з працівником, призваним на військову службу, можуть бути припинені. Якщо ж людину після мобілізації звільнили без вищевказаного погодження, це можна вважати порушенням закону.

Нагадаємо, у ТЦК розповіли, що змінив новий закон про мобілізацію щодо роздачі повісток на роботі. Зокрема, керівники підприємств будуть змушені вести військовий облік і повідомляти про своїх працівників. Також підприємство має оповіщати працівників про необхідність прибути до ТЦК, якщо надійде така вимога.

Зауважимо, що названо чотири варіанти придатних до служби осіб залежно від ступеня їхньої функціональності. Є "придатні" та "непридатні" до військової служби, а також "тимчасово непридатні з переглядом через 6-12 місяців".

Раніше "Телеграф" писав, чи будуть призивати аспірантів за новим законом і чи залежить це від форми навчання.