Суд оправдал силовиков, по делу о стрельбе по протестующим в Хмельницком в 2014 году — СМИ

Сторона обвинения будет подавать жалобу

Суд в Хмельницком оправдал бывшего сотрудника СБУ Виктора Крайтора и сотрудника спецподразделения "Альфа" Виталия Тарадая. Их обвиняли в стрельбе по участникам мирного протеста во время событий Революции Достоинства.

Об этом сообщает Watchers со ссылкой на прокурора Игоря Калинина. Отмечается, что оправдательный приговор вынес судья Олег Антонюк 11 марта.

Как известно, 19 февраля 2014 после появления слухов о том, что подразделения Хмельницкого СБУ будут отправлены в Киев для подавления протеста на Майдане Независимости, к зданию СБУ и прокуратуры пришли местные жители.

Безоружные члены протеста хотели, чтобы руководитель местного отделения СБУ Крайтор заверил их в том, что его подчиненные не будут участвовать в разгоне демонстрантов. Однако демонстрация завершилась стрельбой, во время которой погибла на месте местная жительница Людмила Шеремет, а позже от ранений умер Дмитрий Пагор. Еще десять человек получили ранения.

По данным следствия, стрельба велась из здания СБУ, где находились лишь сотрудники ведомства.

Крайтора и Тарадая обвинили в превышении полномочий и убийстве по неосторожности. Для Крайтора прокуратура запрашивала 7 лет лишения свободы, а для Тарадая — шесть.

Детали решения суда в настоящее время неизвестны.

Как сообщалось ранее, сотрудники ГБР 11 марта пришли с обысками в Высшую квалификационную комиссию судей. Следователи могли проверять возможное вмешательство членов комиссии в информационную систему.